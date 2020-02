Cdm - Dietro la rinascita c'è anche un aspetto mentale: le multe sono state accantonate

Il ritorno del Napoli ai propri standard è figlio di tattica, preparazione, mercato e ambiente, ma come riporta il Corriere del Mezzogiorno anche per via dell'aspetto mentale legato alla questione delle multe comminate dalla società ai giocatori dopo l'ammutinamento avvenuto a seguito della gara di Champions League contro il Salisburgo. Secondo quanto riferito dal quotidiano le multe sarebbero state accantonate come da promessa fatta dalla società al momento dell'arrivo in panchina dello stesso Gattuso al posto di Carlo Ancelotti.