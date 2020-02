Cdm - E' già caccia al biglietto per il Barça: on line prevendite 'pirata' di Curve oltre i 200€

Prosegue la vendita dei biglietti per la sfida stellare con il Barcellona di Leo Messi. Il primo giorno di vendita, riservata solo agli abbonati, ha registrato circa 2.000 biglietti acquistati e altrettanti nella seconda giornata, in attesa della vendita libera che partirà il 7 febbraio. Quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno racconta che, come succede per i grandi eventi calcistici e non solo, diventa inarrestabile il fenomeno del secondary ticketing on line: "Ieri era possibile trovare su alcuni siti di riferimento alcuni tagliandi per i settori più popolari, ma anche per le tribune a prezzi incredibilmente maggiorati. Una curva, per esempio, era a listino a 239 euro (70 euro il costo fissato dal Napoli), mentre per i Distinti (130 euro) addirittura si è arrivati a 477 euro. Per non parlare delle tribuna Posillipo che è arrivata a toccare i 688 euro (250 il costo previsto dalla società partenopea). Pochi i biglietti disponibili in internet, circa un centinaio, ma la speculazione è già iniziata, nonostante ci sia la piena disponibilità di tagliandi acquistabili sui circuiti ufficiali di ticketone e secondo quanto disposto dal Napoli sul proprio sito internet con norme molto rigide sull’utilizzazione di biglietti".