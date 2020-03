CdM: "Gattuso le sta provando tutte per rendere normale una situazione che non lo è"

"Il comandante non perde la bussola e sia pur in clima surreale continua con gli esercizi di tecnica e tattica sul campo". L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno racconta dello sforzo di Rino Gattuso che prova a tenere alta la concentrazione in attesa che la UEFA prenda una decisione definitiva per Barcellona-Napoli. (Decisione poi arrivata nella mattinata di venerdì, qui per il comunicato)

Il quotidiano scrive: "Difficile che la concentrazione sia alta, ma Gattuso le sta provando tutte pur di rendere normale una situazione che normale non è. Pazienza, bisogna aspettare ancora. Lo ripete a se stesso e anche al telefono al presidente De Laurentiis, non certo al settimo cielo per il via libera deciso ieri dal Uefa".