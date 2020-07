CdM - Gattuso non si è mai arrabbiato così tanto: deve rivedere tante cose per il Barça

Vince contro il Sassuolo, ma non convince in vista del Barcellona. Il Napoli conquista i tre punti ma fa arrabbiare Rino Gattuso per la prestazione, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno: "Diventa una notte da primato, e non certo per la vittoria, arrivata grazie ai gol di Hysaj e di Allan. Al Sassuolo vengono annullati quattro gol per fuorigioco, che significa che Gattuso non si è mai arrabbiato così tanto. Significa anche che la squadra dovrà rivedere parecchie cose in chiave Barcellona, per ora ha affrontato il test che valeva come prova generale ma è salva soltanto la vittoria, figlia della resistenza ma anche della dea bendata".