CdM - Ghoulam rischia taglio dalla lista per la Serie A: non è da escludere reazione di tipo legale

Ricardo Rodriguez è pronto a tingersi d'azzurro: sarà lui, salvo sorprese, il quinto acquisto di questo mercato invernale. Arriverà come alternativa di Mario Rui sulla corsia mancina. Ghoulam ha per ora offerte congrue, dovrebbe restare nonostante non faccia più parte dei convocati da molti mesi. Ma l'algerino potrebbe uscire dalla lista per la Serie A per far spazio allo svizzero e, secondo il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, non è esclusa una reazione di tipo legale del calciatore. Per Ghoulam, in questa stagione, appena 5 presenze. Non gioca da ottobre. Non ha mai giocato in Champions.