CdM - I privilegiati del calcio al servizio degli ultimi: la solidarietà ai tempi del Covid19

Il privilevio al servizio degli ultimi. Si intitola così l'editoriale di Monica Scozzafava proposto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che analizza i gesti di solidarietà dei calciatori del Napoli in un momento così difficile: "Nel dramma generato dal Covid c’è un mondo, quello del calcio, che fa fatica a contemplare le esigenze di sicurezza e quelle, inevitabili, del business. Una parte significativa di questo mondo, i calciatori, per la prima volta ha voluto dimostrare concretamente che i privilegi non sono sempre fini a se stessi, ma possono esistere in funzione degli altri.

Non sembri un paradosso: Insigne che tratta fino allo sfinimento con De Laurentiis o Mertens che non arretra di un euro sulle richieste per il prossimo contratto, sono gli stessi che rinunciano allo stipendio, si prodigano in campagne di solidarietà per i bisognosi e aiutano i dipendenti del club in cassa integrazione? Si, sono loro. Quelli che non ti aspetti, o almeno non ti aspetti così tutti insieme. Per loro gli «ultimi» sono diventati i primi nella scala dei valori."