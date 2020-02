È Lorenzo Insigne il migliore del Napoli secondo la valutazione del Corriere del Mezzogiorno. Voto 7 per il capitano che si conferma ancora una volta in grado di prendere per mano la squadra nella difficoltà.

Secondo il quotidiano è Piotr Zielinski il peggiore con voto 6, con il polacco che viene giudicato timido ed in alcuni casi assente nel palleggio.