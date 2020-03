CdM - Il Napoli ha sospeso fino al 15 marzo gli allenamenti delle giovanili

Il Napoli ha sospeso fino a domenica 15 marzo gli allenamenti di tutte le formazioni giovanili. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che fa sapere che ad essere coinvolte sono anche le squadre impegnate nei campionati nazionali in cui non si giocherà fino al 3 aprile (Under 17, 16 e 15) come in quelli regionali. Stop anche agli allenamenti per la Primavera: ieri la Lega ha annunciato la sospensione del campionato ma non si sa ancora quando e se riprenderà.