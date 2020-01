CdM - Il Napoli vuole Petagna, scende in campo ADL: contatto diretto con la Spal

Il Napoli insiste per Andrea Petagna - per motivi tattici ben precisi - e negli ultimi giorni è sceso in campo anche De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha avuto colloqui telefonici con il presidente della Spal, Mattioli. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che per l'attaccante il Napoli ha offerto 22 milioni più 2 di bonus con pagamento dilazionato, ma la Spal resiste, non ha intenzione di privarsi di Petagna, attaccante su cui si poggiano le speranze di Semplici riguardo alla salvezza. Ma la corte non è finita: gli azzurri ci riproveranno ancora.