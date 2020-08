CdM - In ritiro con un piede fuori: tre azzurri bloccati, mercato in stand-by

"Milik. Koulibaly e Allan, in ritiro con un piede fuori", si legge sul Corriere del Mezzogiorno. Il Napoli riparte ma, come tante altre squadre in questa anomala stagione, è bloccato dal mercato. De Laurentiis è concentrato sulle cessioni, dopo l’investimento Osimhen non si muoverà per eventuali nuovi acquisti senza aver monetizzato le partenze dei giocatori che con la maglia azzurra hanno partecipato ad un ciclo molto importante.