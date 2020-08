CdM - Llorente è in lista Uefa: lo spagnolo si prenota per giocare col Barcellona

Non gioca da tempo, con Gattuso non ha quasi mai giocato, ha già perso la sua maglia, eppure si prenota per un posto al Camp Nou a gara in corso. Llorente è in lista Uefa, in cui mancano Malcuit, Ghoulam e Younes, e, nelle pieghe di una partita dispendiosa e dai numerosi volti, anche l’ex Tottenham si candida per essere preso in considerazione da Gattuso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.