Cdm - Meret o Caprile contro l'Empoli? Conte ha già deciso

In vista di domenica, come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, Alex Meret è sulla via del recupero ma non è ancora pienamente ritrovato, il Napoli non rischierà nulla e, quindi, il suo rientro è previsto per la sfida contro il Lecce. Contro l’Empoli toccherà ancora a Caprile. Una sfida da ex, nella scorsa stagione ha conosciuto la serie A proprio all’Empoli dopo una lunga gavetta.