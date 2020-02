CdM - Milik, la valutazione di ADL è altissima: senza rinnovo finirà sul mercato

Arek Milik compie gli anni (26) ma a tenere banco sui quotidiani è la questione legata al suo futuro. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive come in estate, quando la trattativa per Icardi non era ancora tramontata, la Roma si è fatta avanti prima del rinnovo di Dzeko, spiegando come anche Borussia Dortmund e il Manchester avevano realizzato dei sondaggi approfonditi per l'attaccante polacco.

"Se non arriverà l’accordo per prolungare il contratto - si legge sul quotidiano - potrebbero giungere proposte che il Napoli valuterà, De Laurentiis vuole 60 milioni di euro per Milik ma dovrà fare i conti con la situazione contrattuale".