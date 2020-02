CdM - Napoli-Barça, polizia ovunque ma solo amicizia tra tifoserie: al San Paolo anche la psicosi da Coronavirus

L'edizione di oggi de Il Corriere del Mezzogiorno racconta le ore antecedenti alla partita tra Napoli e Barcellona, soffermandosi sui timori di scontri tra le tifoserie, passando anche per le tante mascherine presenti anche ieri sera al San Paolo, simbolo della psicosi da Coronavirus: "Forze di polizia ovunque per presidiare la zona ed evitare contatti, ma tra le due tifoserie non c’è rivalità piuttosto un’amicizia che dura da molto tempo. Solo feste e foto di gruppo: i catalani a Napoli si sentono a casa. Si vedono anche le fantomatiche mascherine, ormai simbolo della psicosi da Coronavirus: sono indossate dai alcuni tifosi spagnoli, ma anche da napoletani in più settori. C’è tanta voglia di entrare allo stadio. All’esterno migliaia di tifosi ad attendere il pullman delle due squadre".