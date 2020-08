CdM - Napoli-Gabriel, intesa col giocatore ed il Lille: possibile anche l'inserimento di Ounas

Con Gabriel Magalhaes sembra davvero tutto fatto, ed il Napoli attende soltanto di piazzare altri due pezzi del puzzle prima di concludere l'affare. Anche col giocatore ci sarebbe l'intesa, come specificato anche da Il Corriere del Mezzogiorno: "Col Lille c’è già una base d’accordo per una valutazione di 25 milioni di euro, il brasiliano percepirebbe circa 2 milioni a stagione. Tra le due società si è discusso anche di Ounas, che potrebbe entrare nell’affare ma sia il Lille che il giocatore non sono convinti di questo matrimonio".