CdM - Nuovi contatti ADL-Mertens: difficoltà rinnovo Milik riavvicinano Dries

"Mertens, voglia di restare qui". Campeggia questo titolo nella pagina sportiva del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come la volontà dell'attaccante belga sia quella di trovare un'intesa con il Napoli per rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

"Ci sono stati altri contatti tra De Laurentiis e Mertens - si legge sul quotidiano - l’accordo non c’è sia sotto il profilo economico che riguardo alle garanzie sul progetto tecnico chieste dal belga ma c’è la disponibilità a raggiungerlo". Tra le motivazioni che starebbero muovendo il Napoli verso Mertens ci sarebbero anche le difficoltà nel trovare l'accordo per il rinnovo di Arek Milik, con il polacco che andrà in scadenza nel giugno 2021.