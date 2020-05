CdM - Nuovo ciclo di tamponi in casa Napoli: tutti negativi nei primi sette cicli

Nuovo ciclo di tamponi in casa Napoli nella giornata di oggi (venerdì). Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che conferma intanto la negatività di tutti i tes precedenti: "Procede anche lo screening sanitario, oggi il gruppo-squadra di Gattuso si sottoporrà all’ottavo tampone, ieri intanto sono arrivati i risultati dei test di martedì che confermano la negatività. Lo staff di Gattuso sta insistendo sull’aspetto atletico, c’è soddisfazione per i ritmi alti in allenamento e l’ottima condizione anche di giocatori con una struttura fisica complessa e imponente come per esempio Koulibaly e Maksimovic".