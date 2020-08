CdM - Petagna salterà il ritiro: non potrà convincere il Napoli a tenerlo in rosa

Andrea Petagna salterà il ritiro di Castel di Sangro - a causa della positività al Covid-19 - e non avrà modo di provare a convincere il Napoli a tenerlo in rosa. Dopo la quarantena di due settimane si sottoporrà nuovamente al tampone e, se negativo, s’aggregherà agli allenamenti con i compagni a Castel Volturno. L’attaccante ex Spal seguirà a casa una scheda personalizzata preparata dallo staff medico del Napoli per presentarsi in buone condizioni quando potrà tornare in gruppo. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.