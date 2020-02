CdM premia l'onesta di Gattuso: "Parole coraggiose sulla scelta eliminare Barcellona o Europa League"

La firma della vita, Rino Gattuso, la metterebbe per l’Europa League, non per battere il Barcellona. Sul Corriere del Mezzogiorno, nell'editoriale firmato da Monica Scozzafava, si analizzano le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro: "Il coraggio delle scelte sta anche nell’ammettere, a domanda, che in questo momento la mission è quella di vincere le partite in campionato. E rivedere così la zona più alta della classifica. Qualcuno può anche storcere il naso: ma come la Champions, le notti magiche! In realtà la sfida di Gattuso, sin da quando era stato chiamato per sostituire Ancelotti, è quella di abbandonare zone di classifica non consone e soprattutto pericolose".

Una scelta che può anche non accontentare tutti, spiega la Scozzafava, ma che : "è più che legittima. É chiara, e anche coraggiosa. Firmare per vincere le partite in campionato significa mandare un messaggio chiaro anche ai giocatori: non voglio distrazioni".