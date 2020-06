CdM - Previsto blitz di ADL a Castel Volturno: attesi due annunci sui rinnovi

A Castel Volturno s’attende a breve il blitz di De Laurentiis per sciogliere il nodo degli stipendi congelati, sono i giorni decisivi anche per l’annuncio dei rinnovi di Mertens e Zielinski. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Congelati, al momento, gli stipendi di marzo e aprile causa Codiv-19. Sui rinnovi, ormai ci siamo per l'ufficialità del belga e del polacco, poi toccherà a Maksimovic, in attesa di capire cosa accadrà con Callejon.