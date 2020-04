CdM - Promessa mantenuta dai calciatori: regalo ai dipendenti in cassa integrazione

Il Napoli ha fatto da apripista in Serie A, mettendo in cassa integrazione alcuni dipendenti del club, in totale circa 25-30. E questi ultimi sono stati aiutati dai calciatori in prima persona. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: "La promessa è stata mantenuta in casa Napoli subito dopo Pasqua: la squadra ha fatto sentire il proprio sostegno ai dipendenti del club che sono in cassa integrazione. Un regalo significativo per ognuno, un biglietto sobrio e sentito con una firma: il gruppo".