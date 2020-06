CdM ricorda: "Ad attendere gli stipendi arretrati anche i dipendenti del Napoli con guadagni normali"

Aurelio De Laurentiis pronto a pagare la mensilità di marzo rimasta in sospeso nel periodo del lockdown per l'emergenza Covid-19. Il Corriere del Mezzogiorno in edicola, spiega come ad attendere quei pagamenti non siano solo i calciatori con stipendi milionari, ma anche tutti i semplici dipendenti del club azzurro.

"Non solo i calciatori ma anche i lavoratori del Napoli con contratto sportivo, la stessa tipologia di Insigne e compagni ma con guadagni da cittadini 'normali', attendono il pagamento per la prossima settimana della mensilità di marzo".

L'annuncio di Gattuso alla squadra: ADL prossima settimana pagherà stipendi di marzo