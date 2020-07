CdM su Koulibaly: "Non è più scontato che vada via"

C'è grande sinergia tra De Laurentiis e Gattuso, una stima reciproca e i risultati del campo ad alimentare questa fiducia. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Tutto ruota per ora attorno alla leadership dell’allenatore, alla sua capacità di tenere vivo e unito lo spogliatoio, al ritrovato entusiasmo di giocatori che fino a qualche mese fa erano sul piede di partenza. Il rinnovo recente di Mertens è figlio della nuova aria che tira, come le motivazioni ritrovate di Koulibaly, domenica il migliore contro il Milan (a questo punto non è più scontato che vada via) e le parole spese da Gattuso domenica sera per Callejon, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso".