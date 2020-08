CdM sulla prima scelta in attacco: "Boga la priorità, ma prima le cessioni"

Voglia di Jeremie Boga. Resta l'esterno del Sassuolo la primissima scelta del Napoli per rinforzare le corsie dell'attacco in vista della prossima stagione, come conferma quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Boga è la priorità assoluta, può giocare sia a destra che a sinistra ma per sferrare l’assalto decisivo sono necessarie le cessioni. Allan all’Everton sembra la più vicina, Koulibaly al Manchester City la plusvalenza più ricca".