CdM - Tridente leggero, solo sei volte in questa stagione: il rendimento

Come ipotizzato da molti, è possibile che per il match di stasera contro l'Inter Gattuso possa proporre dal primo minuto il tridente leggero con Insigne, Mertens e Callejon. Poche volte, nel corso di questa stagione, abbiamo visto i tre piccoletti tutti insieme dall'inizio, come riporta anche Il Corriere del Mezzogiorno: "In questa stagione è accaduto soltanto in sei gare su trentuno (il 19,3%) che Callejon, Mertens e Insigne giocassero contemporaneamente dal primo minuto, sfide in cui il Napoli ha raccolto due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. L’ultima vittoria degli azzurri a San Siro contro l’Inter risale a due anni e mezzo fa, Callejon realizzò il gol decisivo approfittando di un errore di Nagatomo".