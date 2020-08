CdM - Via Koulibaly e dentro Gabriel, nasce la nuova difesa: la strategia di Gattuso

La difesa del Napoli è pronta a cambiare drasticamente volto: via Koulibaly e (forse) Luperto, dentro Gabriel (per il quale sembra tutto in discesa) e Rrahmani. Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto una fotografia di quella che potrebbe essere la retroguardia del Napoli per il prossimo anno targato Rino Gattuso: "Il Red Bull Bragantino ha deciso d’acquistare Leandrinho a titolo definitivo, quest’operazione libera lo slot da extracomunitario che potrebbe essere occupato proprio da Gabriel Magalhaes. Si tratta di un mancino, con buone qualità nell’impostazione del gioco, Gattuso pensa d’integrarlo in una linea difensiva più assortita con Manolas e Rrahmani più abili a difendere in avanti, Maksimovic e Gabriel più propensi alla precisione nell’uscita palla e bravi nel proteggere la porta quando bisogna abbassare il baricentro".