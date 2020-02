CdS a sorpresa: "Ghoulam si candida per un posto col Torino, vuole rilanciarsi"

Ritorno in campo per Faouzi Ghoulam? Questa la notizia riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport , che spiega come il laterale sia candidato a ritrovare minuto, magari non dall’inizio, nella sfida contro il Torino anche per consentire di tirare il fiato a Mario Rui.

Il quotidiano ricordo come proprio contro i granata, nella gara di andata, c’era stata l’ultima apparizione del classe 91’, che non gioca ormai da 146 giorni.