CdS - ADL non fa sconti per Koulibaly: oltre al City altri 3 club sperano in uno sconto

De Laurentiis non intende fare sconti per la cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore viene valutato 90 milioni di euro, cifra al momento ritenuta altissima da tutti i club interessati. La società che più di tutte ha mostrato interesse per il centrale - scrive il Corriere dello Sport - è il Manchester City, che sogna una coppia di difesa con Aké. Sullo sfondo resistono Manchester United, Liverpool e Psg, ma non alle condizioni del Napoli. Novanta milioni.