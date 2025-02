Cds: "Allarme scudetto per l'Inter? Al Franchi è la peggiore stagionale"

vedi letture

Allarme Scudetto? Probabilmente. L'Inter rimane a meno tre del Napoli, aveva l'opportunità di agganciare la squadra di Antonio Conte recuperando la sfida del Franchi ma a Firenze è scesa in campo la peggior versione nerazzurra di questa stagione. Come analizzato dal Corriere dello Sport, quello che ha lasciato maggiormente sconcertati tutti è la prova dei singoli. Sia chi è partito titolare, sia chi è entrato dalla panchina non ha offerto una prestazione sufficiente.

Probabilmente sono mancate anche tante energie nervose dopo un derby vissuto al massimo nel finale, con il pareggio arrivato nel finale e l'ennesima partita in mezzo alla settimana di questi mesi terribili. Adesso c'è da recuperare i punti persi per non far scappare il Napoli che non ha altri impegni se non il campionato.