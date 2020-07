CdS certifica il fallimento di Sarri: "Vincerà lo scudetto perchè gliel'hanno consegnato le rivali"

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, commenta così il match point scudetto fallito dalla Juventus nella sfida di ieri contro l'Udinese: "Ce lo aspettavamo tutti ieri sera, il primo titolo di Sarri, soprattutto dopo il gol di De Ligt, ma la squadra bianconera è scomparsa nel secondo tempo, come spesso le è accaduto dopo la ripresa del campionato.

La Juve era già crollata contro il Sassuolo: dopo un vantaggio di due gol era riuscita a recuperare il 3-3 negli ultimi minuti mentre con il Milan era stata travolta da un poker di gol nonostante il 2-0 iniziale. Ieri la terza prova che la condizione fisica bianconera, in vista della Champions, è pessima e preoccupante. Non tanto sul breve, perché sei punti di vantaggio a tre giornate dalla fine del campionato sono quasi una certezza, ma sulla lunga distanza certamente sì. Di fronte agli ultimi scivoloni di Sarri, crescono i rimpianti di Gasperini e di Conte, che non si darà pace per quello che ha combinato l’Inter nelle ultime settimane.

Ora il tecnico dirà che siamo tutti rimbambiti e che solo i dati in suo possesso dicono la verità sulla sua creatura, ma i fatti sono abbastanza chiari e inattaccabili: quella di Udine non era la Juve perché la vera Juve non avrebbe mai fallito l’appuntamento con lo scudetto dopo il gol di De Ligt. Potrebbe conquistarlo domenica contro la Samp, forse anche dopo, ma certi dubbi sul presente e sul futuro restano comunque molto vivi. Si ha quasi la sensazione - e questa è una provocazione - che il nono scudetto consecutivo della Juve non lo avrà vinto la Juve con la sua forza e la sua qualità ma glielo avranno, invece, consegnato le sue rivali".