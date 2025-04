CdS - Con 4-5 colpi top e 150mln da spendere, nasce il Napoli del futuro

"Al di là di come si concluderà la lotta scudetto, l’essere ormai a un passo dalla qualificazione alla Champions può facilitare le strategie del club. Entrare fra le prime quattro era l’obiettivo dichiarato, averlo già in pugno a un mese della fine del campionato consente di anticipare le mosse in vista della prossima stagione". Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola parlando della vittoria sull'Empoli e in vista della prossima stagione.

"La buona notizia per Conte è che il Napoli parte da un ottimo tesoretto. De Laurentiis e Manna possono contare sugli introiti della cessione di Kvara a gennaio (75 milioni), più altri 75 che arriveranno dalla partenza di Osimhen. Senza escludere altre entrate dai riscatti (Natan e Caprile su tutti). Con 150 milioni e più ci sarà la possibilità di intervenire in maniera importante per regalare a Conte una posizione in griglia di partenza migliore rispetto a quella di quest’anno. Con 4-5 colpi dello spessore di Buongiorno, McTominay e Neres il Napoli potrà strutturarsi al top per inseguire di nuovo lo scudetto e per cercare di fare bella figura anche in Europa. Ai tifosi, per ora, basta continuare a sognare".