CdS contro il Governo: "Se cancellate il calcio spalmate l'Irpef a 50 anni e scordatevi soldi ad altri sport"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni commenta le ultime possibili novità sul futuro del calcio italiano: "Per soddisfare l’indifferente curiosità del ministro dello sport, nonché Grande Correttore del Premier, ma anche per accontentare i soliti sospettabili, siamo in grado di anticipare per grandi linee il tanto invocato piano B del Calcio". Tra le conseguenze, scrive Zazzaroni, scudetto alla Juventus, che per coerenza potrebbe anche rinunciarvi, Lazio, Inter e Atalanta, insieme alla Juve, in Champions, Roma e Napoli in Europa League, Lecce, Spal e Brescia in B. Poi richiesta di spalmatura di Irpef e Irap in dieci, venti e anche cinquant’anni. Infine altri problemi evidenti, economici e non solo. Per questo converrebbe per tutti ripartire.