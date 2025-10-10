Cds esalta JJ e Spinazzola: "Il mercato non sempre si fa solo con i milioni"

"Juan Jesus e Spinazzola, due colpi a zero, sono la conferma che la costruzione delle squadre passa da scelte lungimiranti e intuizioni. Non tutto si misura sempre e solo in milioni". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Due operazioni vincenti per due giocatori determinanti oggi per le sorti del Napoli e costati zero in termini di cartellini.

Il quotidiano si sofferma in modo particolare su JJ e sul suo rendimento attuale: "Con il tempo il suo rendimento è cresciuto e con l’arrivo di Conte JJ è diventato ancora più incisivo trovandosi a proprio agio in un nuovo contesto, non solo tattico. L’allenatore del Napoli, ed è storia, si è sempre affidato nel corso della sua carriera a una serie di giocatori simbolo a cui chiedere più del massimo, per cui alzare ogni volta l’asticella. Juan Jesus è uno di questi e l’elogio pubblico di Conte dopo la Champions ha solo certificato una stima che era già traducibile in dati, numeri e statistiche".