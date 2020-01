CdS - Ghoulam, c'è un ostacolo per la cessione: col rinnovo ha strappato bonus da 12mln

C'è un ostacolo che frena la cessione di Faouzi Ghoulam, ormai ai margini del progetto e spesso infortunato. Lo svela l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Nel 2017, al momento della firma del rinnovo, l'esterno algerino grazie al suo agente Mendes riuscì a strappare un bonus da 12 milioni, 6 da riscuotere entro il primo febbraio e i successivi entro il primo settembre. In pratica, per non perderlo a zero il Napoli decise di "ricomprarlo". Ma ora per lo stesso motivo fatica a venderlo.