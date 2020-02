CdS - Già fatta la formazione: un solo grande dubbio per Gattuso

Sembrano non esserci grossi dubbi per la formazione che Gattuso schiererà questa sera in campo contro il Barcellona. Solito 4-3-3 con tridente leggero e Ospina in porta. Un solo dubbio, per il Corriere dello Sport: il quotidiano si domanda se, in una notte simile, uno come Allan resterà in panchina oppure no. Potrebbe giocare, il brasiliano, dopo essersi lasciato alle spalle il "caso" con l'esclusione dalla gara di Cagliari. D'altronde Gattuso non porta rancore e lo aveva già fatto entrare col Brescia.