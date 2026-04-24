Cds - Incontro Conte-ADL non si potrà più rimandare con la Champions in tasca

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Attesa per la Cremonese ma poi attesa anche per la partita del futuro, ovvero quella per capire cosa ne sarà del domani di Conte. Presto un incontro con ADl a Champions ormai blindata, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Tante cose da raccontare nella presentazione della partita in programma oggi alle 20.45: lo stadio non è sold out ma il popolo riuscirà comunque a sostenere una missione fondamentale sia per tenere alta l’ambizione, sia perché con la qualificazione in tasca non ci saranno più motivi per rimandare il confronto tra Conte e De Laurentiis.

Un incontro necessario per programmare e dettare una linea definitiva che interrompa l’incertezza. A suo tempo. E via ad analizzare la metamorfosi".