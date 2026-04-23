Le neopromosse portano bene: il dato che fa sorridere il Napoli in vista della Cremonese
C’è una statistica che sorride al Napoli in vista della sfida contro la Cremonese. La squadra di Antonio Conte, infatti, ha sempre fatto bottino pieno contro le neopromosse in questa stagione, conquistando quattro vittorie su quattro. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, “gli azzurri hanno battuto Sassuolo, Pisa e Cremonese, mostrando grande continuità contro le squadre salite dalla Serie B”. Un percorso iniziato con il 2-0 al Mapei Stadium, proseguito con il successo al ritorno contro i neroverdi e con il 3-2 al Maradona sul Pisa.
Il Napoli cerca l'en plein contro le neopromosse
Importante anche il precedente con la Cremonese: “all’andata finì 0-2, con la doppietta di Hojlund”. Ora resta da completare l’opera, con altre due sfide all’orizzonte, tra cui proprio quella contro il Pisa nel finale di campionato. L’obiettivo è chiaro: fare en plein. Un traguardo che al Napoli non riesce dalla stagione 2020-21, quando in panchina sedeva Gattuso. Conte vuole riscrivere la storia.
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