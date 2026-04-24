Hojlund in dubbio, Repubblica: "Spunta idea a sorpresa se non recupera"

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Rasmus Hojlund rischia di saltare la gara di questa sera contro la Cremonese. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola spiega che stamattina ci sarà il provino decisivo, intanto occhio alle possibili sorprese di formazione in caso di forfait dell'ex United. "Il giovane bomber danese non si è potuto mai fermare da agosto in poi per colpa dell'emergenza in attacco e ha giocato a fine marzo anche lo spareggio per i Mondiali con la sua Danimarca, tornando alla base con le energie al lumicino e facendo moltissima fatica nelle ultime due gare contro Parma e Lazio.

Romelu Lukaku però si è chiamato fuori e Conte può adattare al centro del reparto offensivo soltanto Giovane, che ha caratteristiche assai diverse rispetto a quelle del suo compagno. Una mossa obbligata, che potrebbe suggerire al tecnico leccese pure un altro cambiamento in extremis nel tridente: fuori Eljif Elmas e dentro Kevin De Bruyne, che pareva destinato fino a mercoledì a finire in panchina. Ipotesi, perché solo stamattina Conte tirerà le somme e farà le sue scelte definitive".