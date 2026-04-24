Beukema, riflessioni in vista dell'estate: 31mln e (forse) ancora una panchina
Con Olivera scelto da Conte come centrale a destra di difesa oggi per la gara con la Cremonese, occhio al mercato e a quello che potrebbe accadere sul futuro per Beukema. Ne parla Tmw con un focus sul tema: "Diverso il discorso per Sam Beukema, che continua a trovare poco spazio. Nonostante le buone prestazioni offerte al Bologna nella difesa a due, il centrale sembra faticare ad adattarsi al sistema a tre, in particolare nel ruolo di braccetto destro.
Una situazione che potrebbe portare a riflessioni più profonde in vista della prossima stagione. L'investimento importante fatto per Beukema - circa 31 milioni - non ha ancora trovato pieno riscontro sul campo. E se Conte dovesse proseguire con questo assetto, il futuro del difensore potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo".
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