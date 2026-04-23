Formazione Napoli, Cdm: "Scalpitano in quattro pronti a partire dall'inizio"

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Possibili novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domani contro la Cremonese. Diversi cambi dopo la brutta prova di sabato scorso contro la Lazio. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa il punto della situazione su quella che potrebbe essere la formazione azzurra per domani sera al Maradona.

"Contro la Cremonese De Bruyne dovrebbe partire dalla panchina, Conte è pronto a cambiare dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, la peggiore prestazione della sua gestione. Sono quattro i volti nuovi che scalpitano: Rrahmani, Gutierrez, Elmas e Alisson Santos e dovrebbero farne le spese Olivera, Spinazzola, Anguissa e proprio De Bruyne".