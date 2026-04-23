Formazione Napoli, Cdm: "Scalpitano in quattro pronti a partire dall'inizio"
TuttoNapoli.net
Possibili novità di formazione per il Napoli in vista della gara di domani contro la Cremonese. Diversi cambi dopo la brutta prova di sabato scorso contro la Lazio. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola che fa il punto della situazione su quella che potrebbe essere la formazione azzurra per domani sera al Maradona.
"Contro la Cremonese De Bruyne dovrebbe partire dalla panchina, Conte è pronto a cambiare dopo la brutta sconfitta contro la Lazio, la peggiore prestazione della sua gestione. Sono quattro i volti nuovi che scalpitano: Rrahmani, Gutierrez, Elmas e Alisson Santos e dovrebbero farne le spese Olivera, Spinazzola, Anguissa e proprio De Bruyne".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com