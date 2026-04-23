Rrahmani ha smaltito anche il terzo infortunio stagionale: torna titolare dopo due mesi
Una buona notizia per il Napoli in vista della sfida contro la Cremonese: Amir Rrahmani è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Dopo oltre due mesi di stop, il difensore kosovaro guiderà nuovamente il reparto arretrato. Come evidenzia La Repubblica, Rrahmani ha superato il terzo infortunio stagionale ed è pronto a tornare dal primo minuto. Un rientro importante, considerando quanto la squadra abbia sofferto le sue assenze nel corso della stagione.
Contro la Roma Rrahmani rimediò il terzo infortunio stagionale
L’ultimo stop risale alla gara contro la Roma, quando riportò “una lesione di alto grado al bicipite femorale”. Dopo essere tornato tra i convocati contro la Lazio, ora è pronto a riprendersi il centro della difesa. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per Conte, che potrà contare di nuovo sul leader del reparto. Un Napoli “riveduto e corretto” riparte anche da lui.
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