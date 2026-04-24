Gazzetta a sorpresa: "Guardiola, l'Italia è un'opzione che lo attrae"

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Secondo La Gazzetta dello Sport, non è affatto remota l'idea di credere che Pep Guardiola possa diventare il futuro del ct della Nazionale italiana. Lo spiega, il quotidiano, partendo dal legame profondo tra Pep e il nostro paese.

Ma non solo. "In questi 8 anni il suo pensiero sull’Italia non è cambiato: il nostro calcio è sempre rimasto nella testa e nel cuore del tecnico catalano. Non abbiamo certezze sulla risposta, ma emozionalmente abbiamo la sensazione che valga la pena tentare: il 22 giugno il nuovo presidente federale dovrebbe mettere in testa alle priorità della sua agenda una chiamata a Guardiola per sentire se per caso avesse voglia di prendere in mano la Nazionale".