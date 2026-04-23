Non solo blindare la Champions: Conte ha un altro obiettivo con la Cremonese

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“Nelle ultime quattro partite il Napoli ha segnato appena tre gol”, un dato che conferma il problema realizzativo emerso lungo tutta la stagione.

Cancellare lo zero alla voce tiri in porta e ritrovare incisività offensiva: è questa la priorità del Napoli in vista della sfida contro la Cremonese al Maradona. Dopo la prova opaca contro la Lazio, Antonio Conte chiede una reazione immediata. Come evidenziato da La Repubblica, “serve dare un nuovo impulso alla manovra offensiva e tornare a creare pericoli concreti”. Un passaggio obbligato per blindare la qualificazione in Champions League e restare in corsa per il secondo posto.

Obiettivo: ritrovare la verve realizzativa del Napoli

I numeri, però, raccontano le difficoltà: “Nelle ultime quattro partite il Napoli ha segnato appena tre gol”, un dato che conferma il problema realizzativo emerso lungo tutta la stagione. Contro la Cremonese servirà un cambio di passo, sia in termini di ritmo che di qualità negli ultimi metri. Perché, stavolta, vincere non è solo importante: è necessario.