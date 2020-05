CdS - Inter sogna la coppia da sogni: Cavani insieme a Mertens

Non solo Dries Mertens, ma anche Edinson Cavani a parametro zero per l'Inter. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come l'uruguaiano sia sempre più lontano dal rinnovo col Psg e anche lui, come Mertens, sarebbe un colpo a zero. Classe '87, il profilo del Matador piace da sempre a Conte, che non si lascerebbe certo condizionare dalla carta d'identità.