CdS - La Roma si rituffa su Mertens, risposta chiara di Dries ai giallorossi

Nuovo sondaggio della Roma per Dries Mertens. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il belga sia attaccante molto gradito al tecnico giallorosso Fonseca.

Second il quotidiano il club capitolino avrebbe offerto un triennale da 3,5 mln a stagione più bonus “al quale peraltro Mertens ha risposto con un sorriso sardonico sapendo di avere altre offerte, non solo da De Laurentiis che prima del blocco mondiale lo aveva quasi convinto a firmare un contratto da 4,5 netti per due anni con un bonus di 2,5 mln alla firma”.