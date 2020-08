CdS - Llorente con la valigia: ci pensa il Genoa

Nuova pista per il futuro di Fernando Llorente. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo spagnolo pronto a dire addio al Napoli potrebbe finire al Genoa: "Il Benevento stava trattando l’ivoriano Gervinho con il Parma, avendo come interlocutore Daniele Faggiano, che ora è passato al Genoa, titolare del cartellino di Lapadula, di rientro dal Lecce. E mentre per l’attacco il Genoa vorrebbe uno tra Sebastian Giovinco dall’Al-Hilal e Fernando Llorente del Napoli, proprio ieri è arrivato l’annuncio del divorzio con il ds Francesco Marroccu"