CdS - Lobotka promosso: può partire dal 1' nonostante il rientro di Demme

Ha giocato talmente bene contro il Genoa che potrebbe essere confermato anche questa sera contro il Milan. Gattuso sta pensando di schierare dal primo minuto Stani Lobotka anche questa sera al San Paolo. Demme rientrerà dalla squalifica ma lo slovacco potrebbe restare in cabina di regia. Lo riporta il Corriere dello Sport. Per il resto, a proposito di formazione, diverse conferme (come Insigne, Fabian e Zielinski) e qualche cambio, leggi Callejon a destra, Koulibaly per Manolas e Di Lorenzo per Hysaj.