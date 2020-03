CdS - Lozano, investimento monstre da tutelare: due ipotesi per il messicano

Un caso spinoso. Hirving Lozano è una delle questioni più calde in casa Napoli, con il club che sta valutando tutte le possibilità per tutelare il grande investimento fatto in estate. Il messicano, pagato 42 milioni più bonus, fatica ad inserirsi e con Gattuso è finito totalmente ai margini del progetto.

Secondo quando scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per l’ex Psv potrebbe aprirsi lo scenario di cessione in estate: da un lato c’è Ancelotti che potrebbe richiederlo per il suo Everton, mentre dalla Spagna arrivano voci di un Atletico Madrid interessato al classe ’95.