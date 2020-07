CdS - Manolas, recupero lampo: può esserci già con la Lazio

Brucia i tempi di recupero Kostas Manolas, che potrebbe essere convocato già per il match di sabato sera contro la Lazio al San Paolo. Ad annunciarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: “Kostas il greco, fuori con l’Inter per un’infrazione costale, sta talmente meglio che la sua convocazione è diventata molto possibile. In questi casi è la gestione del dolore a fare la differenza, e dunque la sopportazione personale, ma ieri Kostas ha lanciato segnali talmente confortanti che potrebbe rientrare già con la Lazio”.