CdS - Meret-Ospina, Gattuso dovrà scegliere: la decisione sul portiere sarà 'per sempre'

Alex Meret o David Ospina? La gerarchia si è capovolta da quando in panchina s'è seduto Rino Gattuso. Prima il titolare era l'estremo difensore classe '97, adesso il colombiano è il preferito. Secondo il Corriere dello Sport, però, non potrà continuare l'alternanza. Per la stagione che comincerà oggi l'allenatore calabrese dovrà fare una scelta definitiva: chi sarà il portiere del Napoli 'per sempre' quest'anno?